少年高調放炮慶出獄 滋擾送辦 法官不罰

2017-11-29

〔記者王定傳／新北報導〕受刑人出獄有不少禁忌，甚至低調點除去晦氣；15歲劉姓少年從台北少年觀護所出所後，竟高調在少觀所旁放蜂炮慶祝，惹來民眾注意而報警，結果又被警方依違反社會秩序維護法送辦；不過新北地院板橋簡易庭法官審理後認為，劉姓少年所為與社維法中的「藉端滋擾」要件不符，裁定不罰，可抗告。

所旁燃放蜂炮 涉社維法

本案發生於今年6月26日晚間9時許，劉姓少年出所後，立刻在附近放蜂炮，警方獲報後認為他「藉端滋擾」附近的住戶、工廠、公司行號及公共場所，因此依違反社維法將劉少移由法院裁處，但劉出庭時強調，他放蜂炮只是為了慶祝離開少年觀護所，絕非有意藉端滋擾。

法官稱不是藉機擾亂安寧

法官認為，藉端滋擾是指當事人假借事端，在住戶、工廠、公司行號、公共場所滋事擾亂，妨害公共秩序、擾亂社會安寧，且其言語或行動逾越一般社會大眾所能容許範圍，導致難以維持或回復。

法官表示，本案雖確實有放蜂炮，但並沒有假借事端，與「藉端滋擾」要件不符，因此裁定不罰。

高調惹注意 監所人員搖頭

對於本案裁定，監所人員多不認同，有監所人員表示，出所後就應儘量低調，好好展開新的生活，而非高調放蜂炮來引人注意。

類似的案件也曾發生在中國山西，當時山西一名黑社會大老程幼澤出獄，許多幫眾特地前往迎接，還燃放數十串鞭炮恭賀程重獲自由，沒想到卻成了「豬隊友」，引起當局注意，最後連程在內共14人被依聚眾擾亂社會秩序罪起訴，山西陽城縣人民法院審理後判程5年有期徒刑。