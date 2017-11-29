刀煞闖宅 2忠犬護主遭砍死

2017-11-29

逞兇還PO臉書：「砍到我就爽」

〔記者王錦義／花蓮報導〕男子劉上智昨凌晨持西瓜刀，潛入花蓮一家知名餐廳張姓老闆的農舍尋仇，屋主飼養的4隻土狗發現陌生人潛入，盡忠職守地狂吠示警，劉男氣得朝一隻黑土狗猛砍10多刀，小黑狗斷氣前還緊咬劉男左手一口，另一隻黃土狗也身中多刀失血過多死亡；劉逞兇時竟拍照上傳臉書稱：「砍到我就爽，我喜歡濺血…」，屋主聽到狗狗哀嚎聲報警，劉男隨後遭警方逮捕。

屋主報警逮人

屋主的友人和員工說，所幸狗狗即時示警，若讓劉男潛入屋內，後果不堪設想。

飼主傷心拒受訪

兩隻忠犬護主遭砍死，飼主張姓老闆傷心過度拒絕受訪。餐廳員工說，老闆飼養的這幾隻米克斯狗狗很乖，養了3年多，平常都跟他們玩在一起；員工獲悉兩隻狗狗被砍死，感慨地說：「小狗很無辜，令人氣憤！」警方依侵入住宅、違反動物保護法將劉嫌移送法辦。

警方調查，張姓屋主在花蓮開餐廳，與兒子同住農舍。26歲劉上智有恐嚇前科，與張姓屋主的兒子張男原是好友，因口角起衝突，日前在酒店相遇，雙方曾大吵一架。

劉男喝了酒要找張男輸贏，昨晨4點多持2把西瓜刀翻越農舍圍牆，潛入張男住處外的庭院，4隻土狗吠叫，劉朝狂吠的黑土狗猛砍10多刀，以及砍黃土狗多刀，2犬均傷重斃命。警方接獲報案逮捕劉男，他辯稱西瓜刀是在附近草叢撿到，喝醉了持刀亂揮，非蓄意殺狗。

警方說，劉男性情暴躁，去年跟女友分手後，傳簡訊恐嚇要放火，被法院判拘役50日。警方還發現，劉男殺狗時拍照上傳臉書稱：「砍到我就爽，我喜歡濺血，我也被啃，來攏來，我整個人很火，我一個人就好」，不久又PO文「操XX，3萬多的衣服破掉，我要開始了，一個一個等著」。

  • 忠狗護主案例

    忠狗護主案例

  • 花蓮市男子劉上智昨天凌晨持西瓜刀翻牆潛入一戶農舍砍死兩隻小狗，遭警方逮捕。 （記者王錦義攝及翻攝）

    花蓮市男子劉上智昨天凌晨持西瓜刀翻牆潛入一戶農舍砍死兩隻小狗，遭警方逮捕。 （記者王錦義攝及翻攝）

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