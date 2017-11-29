刀煞闖宅 2忠犬護主遭砍死

2017-11-29

逞兇還PO臉書：「砍到我就爽」

〔記者王錦義／花蓮報導〕男子劉上智昨凌晨持西瓜刀，潛入花蓮一家知名餐廳張姓老闆的農舍尋仇，屋主飼養的4隻土狗發現陌生人潛入，盡忠職守地狂吠示警，劉男氣得朝一隻黑土狗猛砍10多刀，小黑狗斷氣前還緊咬劉男左手一口，另一隻黃土狗也身中多刀失血過多死亡；劉逞兇時竟拍照上傳臉書稱：「砍到我就爽，我喜歡濺血…」，屋主聽到狗狗哀嚎聲報警，劉男隨後遭警方逮捕。

屋主報警逮人

屋主的友人和員工說，所幸狗狗即時示警，若讓劉男潛入屋內，後果不堪設想。

飼主傷心拒受訪

兩隻忠犬護主遭砍死，飼主張姓老闆傷心過度拒絕受訪。餐廳員工說，老闆飼養的這幾隻米克斯狗狗很乖，養了3年多，平常都跟他們玩在一起；員工獲悉兩隻狗狗被砍死，感慨地說：「小狗很無辜，令人氣憤！」警方依侵入住宅、違反動物保護法將劉嫌移送法辦。

警方調查，張姓屋主在花蓮開餐廳，與兒子同住農舍。26歲劉上智有恐嚇前科，與張姓屋主的兒子張男原是好友，因口角起衝突，日前在酒店相遇，雙方曾大吵一架。

劉男喝了酒要找張男輸贏，昨晨4點多持2把西瓜刀翻越農舍圍牆，潛入張男住處外的庭院，4隻土狗吠叫，劉朝狂吠的黑土狗猛砍10多刀，以及砍黃土狗多刀，2犬均傷重斃命。警方接獲報案逮捕劉男，他辯稱西瓜刀是在附近草叢撿到，喝醉了持刀亂揮，非蓄意殺狗。

警方說，劉男性情暴躁，去年跟女友分手後，傳簡訊恐嚇要放火，被法院判拘役50日。警方還發現，劉男殺狗時拍照上傳臉書稱：「砍到我就爽，我喜歡濺血，我也被啃，來攏來，我整個人很火，我一個人就好」，不久又PO文「操XX，3萬多的衣服破掉，我要開始了，一個一個等著」。