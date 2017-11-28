戴草帽騎車 野戰阿伯栽了

2017-11-28

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區經常出現1名阿伯無照騎著機車趴趴走，阿伯也因為騎車不戴安全帽，只戴自製草帽的特徵，多次被網友拍下並戲稱「野戰阿伯」或「草帽阿伯」，楠梓警方26日攔獲阿伯，一口氣開出無照駕駛、未戴安全帽2項違規罰單，6500元飛了！

吃兩張罰單 6500元飛了

本月26日14時30分，高雄市楠梓分局右昌派出所員警許忠信、陳葦庭，巡邏經過楠梓大學南路與大學西路口，發現何姓阿伯頭戴1頂巨大草帽，機車後還吊著竹籃，幾乎擋住車牌，當場攔下盤查。

經查，何姓阿伯未戴安全帽，而是以自製手編草帽戴於頭上，側看狀似印地安頭，草帽頂上還不忘以紅花點綴，騎車在路上非常搶眼，總吸引路人目光。

何男說，他平時常到海邊河口釣魚，草帽可以防曬，有時覺得戴安全帽麻煩，只戴草帽比較方便，連取締員警都忍不住說他「很性格」！

但違規就是違規，警方當場開立無照駕駛、未戴安全帽等2項違規罰單，並告誡須先考取駕照方能上路，且騎乘機車須配戴合乎規定之安全帽，以保行車安全。

昨天野戰阿伯「落網」的消息被網友直擊PO網，網友們紛紛留言消遣「這阿伯在練習偽裝」、「做為一個專業野戰人員，身上放個幾欉樹葉是很正常的」、「都市叢林的必備」。