警開13槍攔毒匪 開車門赫見3歲女童

2017-11-28

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化警察局刑警大隊偵2隊獲悉游姓男子涉嫌販毒，昨天下午從彰化市跨區到南投縣竹山鎮逮人，游男不顧車上載著前妻和3歲女兒，竟開車衝撞警方偵防車拒捕，警方槍法神準，對空射擊1槍警告後，連開12槍擊破汽車4個輪胎，游男破胎仍作困獸鬥，猛踩油門試圖逃跑，但輪胎沒氣在地上摩擦引發濃濃白煙，員警衝上前敲破車窗將游男拉出逮捕。

撞警車拒捕 被射破輪胎

警方指出，游男（35歲）有毒品前科，警方查知游男與林姓前妻（37歲）藏匿在竹山，昨天出動幹員圍捕，游男為了脫困開車衝撞警方，2輛偵防車車頭兩側被撞得凹陷，其中1輛偵防車車門鬆脫差點掉落，員警見狀先對空射擊1槍示警，再朝4個輪胎分別開了12槍，全數命中擊破輪胎，游男仍猛踩油門，但4個輪胎早已沒氣，直到輪胎皮被磨得只剩輪圈，車子完全動不了，員警最後上前以鐵撬擊破車窗將他逮捕。

槍聲大作附近民眾忙躲避

警方圍捕過程中，槍聲大作如鞭炮響聲，嚇得附近民眾連忙躲避，警方破窗逮人時驚訝發現，游男車子後座竟載著前妻和3歲女兒，所幸警方開槍時均瞄準輪胎，才未傷及車內3人，但其前妻抱著女兒，無奈地看著游男被警方上手銬。

警方在游男轎車上查扣安非他命1.9公克、吸食器1組、毒品壓模器1組、手機4支、毒品分裝袋及電子磅秤1台等贓證物，並將游男移送地檢署偵辦，前妻在驗尿後請回，女兒則交由親人帶回。