喜宴白吃母女 霸屋遭斷電趕不走

2017-11-28

裝可憐「我們是弱勢團體」

〔記者姚岳宏／台北報導〕一對新人上週六在台北市信義區彭園會館舉辦婚宴，王姓母女沒包禮金，假冒是男方親友入席白吃白喝、亂入上台玩遊戲，菜餚一上桌就急著打包，甚至嗆同桌賓客：「這道菜我們要包，你們不能吃。」新人親友報警處理，王母竟裝可憐，大喊：「我們是弱勢團體，弄我們母女倆沒好下場。」警方獲報到場將這對母女請出場，新人及家屬自認倒楣不提告。

大鬧婚宴現場的24歲王姓女兒，體格壯碩，曾有詐欺及偽造文書前科，日前才因向湯包店點餐不付錢，店家收不到400多元餐費，還遭王女嗆聲要找黑道到店裡，怒告王女詐欺、恐嚇。

到處騙吃騙喝 被揭底嗆找黑道

王女上週六晚間夥同母親，直撲忠孝東路五段彭園會館王姓新郎的婚宴，2人沒包紅包，向接待人員自稱是男方親友後，坐在男方親友桌大吃大喝；誇張的是，每道菜餚一上桌，母女倆嘴裡不停吃著，手上也忙著打包，甚至對準備夾菜的賓客說：「這道菜我們要包，你們不能吃。」引起新人親友側目。

王女酒足飯飽之餘，更是「融入婚宴情境」，自告奮勇上台與新人玩遊戲、拍照，男方家屬起疑追問身分，王女含糊表示是新郎小學同學，家屬再問是哪一所小學，王女竟稱「忘記讀哪一所學校」，這才被抓包。

新郎昨出面說，婚宴前就曾想過會不會遇到婚宴蟑螂，「沒想到這麼好運，真的碰到了！」友人已將當晚蒐證影片上傳網路，「要讓該女更紅」，同時提醒大家小心；警方指出，由於店家及新人並未提告，當時只查抄身分就讓她離去，如提告可能涉及詐欺罪嫌。

遭控亂入婚宴白吃白喝的母女昨避不見面，房東出面表示，母女倆會在屋內牆壁鬼畫符，已積欠2個月房租，雖已斷水電1個月，但仍趕不走她們；附近鄰居則說，王母有時會大叫擾鄰，但只要警消到場準備將人送醫時，王母情緒就會立刻穩定。

母女倆行徑太過誇張引起公憤，有網友在「爆料公社」留言直指兩人是「婚宴蟑螂」、「不要臉天下無敵」、「真的弱勢族群都很有尊嚴，也不會把弱勢掛嘴上」。