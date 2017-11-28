看守所侵害接見權 律師獲國賠1‧4萬

2017-11-28

〔記者李立法／屏東報導〕律師郭憲彰到屏東看守所申請接見羈押禁見的當事人遭拒，認為身為律師的接見權受侵害，提出75萬1元的執業及人格損害求償。屏東地院認為屏東看守所有疏失，符合國賠要件，判決應賠償郭男1萬4000元執業損失；至於信用、尊嚴及人格權等非財產上的損害，法官認為郭男提不出證明，求償無據駁回。

62歲的郭憲彰曾擔任高雄葉少爺酒駕案的被害人律師，去年9月台北律師公會舉辦律師節慶祝活動，邀請總統蔡英文出席，總統特勤人員在會場外放置安檢門，要求出席律師都須安檢，引發郭男不滿，認為猶如「鑽狗洞」，憤而推倒安檢門，被檢方依妨害公務罪起訴。

郭憲彰去年8月主張，他在103年8月27日以委任辯護人身分，向屏東看守所申請接見被羈押的黃姓當事人，遭看守所人員以檢察官不准為由拒絕，他認為看守所於法無據，侵害他接見當事人的權利，以他出勤費每小時4000元、出勤時間3.5小時計算，受有1萬4000元執業損失，並對他信用、尊嚴及人格權造成損害，共要求看守所賠償他75萬1元。

屏東看守所主張，當天有請示屏東地檢署，承辦檢察官認黃姓當事人為禁止接見通信的羈押被告，且無法確認郭男所持委任狀形式上是否為真，因而未辦理接見，承辦人員依法執行職務，並無故意或過失。

法官認為，刑事訴訟法規定，限制辯護人與羈押中被告接見，應使用「限制書」，郭憲彰申請接見當天，屏東看守所應通知檢察官，若有限制接見的必要，應請檢察官於24小時內向法院聲請補發限制書，但看守所卻提不出相關證明，顯然違反規定，侵害郭男的接見權，判准賠償郭男1萬4000元執業損失；至於郭男另提信用、尊嚴及人格權等非財產上的損害，因提不出證明駁回。

郭憲彰昨天表示，簡易訴訟有75萬元門檻，他刻意將求償金額訂在高出1塊錢，是為避免該案二審上不了高院，此案他一定會上訴，同時也不排除對不准他接見被告的屏檢求償。

屏東看守所表示，該所承辦人員依照檢方指示辦理，卻要承擔國賠責任，實不合理，將爭取上訴；屏檢表示，尊重法院判決，但該案有關律師出示的委任狀是否有疑義，將深入了解，會在收到判決書後研議適當做法。