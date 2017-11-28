惡男餓死中風母、兄 檢求處極刑

2017-11-28

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市鳳山區今年6月發生駭人聽聞的餓死母、兄憾事，中風多年住安養院的龔姓母、子遭次子龔清綦接回後，因沉迷網咖放任母、兄餓死家中，龔男花光母親60萬元存款，還伴屍近月意圖冒領母、兄的低收補助款，直到環保局要進屋噴灑登革熱藥才東窗事發；高雄地檢署昨將龔男依殺人、殺害直系血親尊親屬等罪起訴，並建請法官求處極刑。

伴屍近月 花光母親積蓄

高雄地檢署起訴指出，50歲龔清綦（在押）因沉迷賭博電玩與網咖線上遊戲，沒錢負擔中風的母親龔雷亂（78歲）和哥哥龔清雲（55歲）的安養中心費用，今年5月底將母、兄接回鳳山區住處，卻從6月2日起未供應任何飲水與食物，放任2人相繼餓死在床上，龔未報案處理，反而在房內撒鹽、蘇打粉與樟腦丸掩蓋屍臭味，還用藍色膠帶封死門縫、窗戶與鑰匙孔，避免屍臭味傳出，深居簡出伴屍並焚香祭拜。

直到高市環保局通知要進屋進行登革熱消毒，龔擔心犯行曝光，6月28日逃離並留下遺書故佈疑陣，龔的胞姊聯絡不上他，擔心母、兄無人照顧發生意外，向新甲派出所報案後由警方破門而入，才發現龔母與龔兄死亡近月，遺體有如乾屍，警方4天後在鳳山區自由路大都會網咖逮捕還在玩線上遊戲的龔男，他坦承餓死母、兄2人。

惡性重大 檢依殺人罪起訴

檢警調查，龔男不但花光母親60萬元積蓄，伴屍近月疑似為了冒領母、兄低收入戶補助款2萬2000元；鄰居當時也以為龔男是孝子，還捐款幫助，事後竟發現逆子活活餓死母、兄，痛罵「非常可惡」。

檢方指出，龔男明知母親和胞兄均中風癱瘓，無法自行進食，卻不給予2人食物和飲水，且拒絕親友和鄰居探視協助，造成母親和胞兄餓死，其行為已構成「殺人之不作為犯」，事後還故佈疑陣，顯見惡性重大。