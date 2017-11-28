拐友人女兒嘿咻 蛋蛋大小粒成鐵證

2017-11-28

〔記者項程鎮／台北報導〕台南市王姓男子5年前多次誘拐友人當時15歲的女兒小蓉（化名）上摩鐵嘿咻，事後被友人夫婦發現提告，王男出庭時矢口否認，但小蓉證稱王的睪丸「一大一小、大小粒差很多」的特徵，法官當庭拍照勘驗，認定兩人確有親密關係，依對未成年人性交罪判王男2年徒刑，案經最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，30多歲王男在台南開金紙店，認識友人念國三的女兒小蓉後，常常藉機接近小蓉並贈送禮物，騙得小蓉好感後，101年2、3月間接連帶小蓉上摩鐵嘿咻，小蓉身心煎熬，104年間一度為此自殘，父母追問下才得知遭騙失身，報警處理。

檢警將小蓉送醫並進行心理諮商，發現她有創傷症候群等症狀，另查出王男在104年6月間又帶小蓉上摩鐵嘿咻，還傳簡訊告訴小蓉「我沒有讓任何人知道妳跟我發生什麼事」，要小蓉「不要胡亂講話」；小蓉出庭時也證稱王男睪丸「有點特別、大小差別很大」，法官當庭勘驗確認屬實並拍照存證後，認定雙方確曾發生性關係。

台南高分院認為，王男和未滿16歲的小蓉發生性關係，嚴重影響小蓉身心發展，且在案情爆發前，還傳簡訊向小蓉施壓，導致小蓉罹患創傷症候群等症狀，據此將王判刑2年，經最高法院駁回上訴確定；至於小蓉父親案發後找人到王男的金紙店理論，被王男反控傷害、毀損部分，則判處拘役25日、可易科罰金確定。

不過，王男於104年6月間與小蓉嘿咻部分，法官認為無法證明王男違反小蓉意願，且當時小蓉已超過16歲，該次嘿咻未予論罪。