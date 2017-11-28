約炮約到偽娘 劫財不劫色挨告

2017-11-28

打扮火辣 身材高大露餡

〔記者王俊忠／台南報導〕張姓男子日前在網路上約「女網友」援交，2人見面後，張男察覺對方竟是濃妝豔抹的男扮女裝，仗著酒意、硬著頭皮仍赴汽車旅館，趁對方洗澡時偷走其皮包內1700元逃離，「女網友」見張男「劫財不劫色」，氣憤報警，警方循線逮到張嫌，依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

張嫌被依竊盜罪嫌函送

涉案的張姓男子今年10月下旬在網路上認識「女網友」小美（化名），2人互留聯絡電話，因小美講話嗲聲嗲氣吸引張男，2人聊了幾次後，相約上汽車旅館，小美濃妝豔抹、穿著火辣赴約，但「她」身高170公分的高大身材仍露出破綻，見面後被張男一眼看出是男兒身。

張男心想人都約來了、不好意思拒絕，加上自己當時有喝酒，仗著酒膽、硬著頭皮開車載小美到南市北區一家汽車旅館開房間，張男在房內左思右想、覺得無意與男兒身的小美發生性關係，遂趁小美洗澡時偷走其皮包內1700元後離去。

小美走出浴室不見張男人影，還發現現金失竊，氣得穿回衣服逕赴台南市警第五分局報案，警方調閱汽車旅館監視器影像追查，鎖定張男向另1名男網友借來的汽車，循線在南市南區一處工地查獲張嫌。

張嫌沒有多做辯解，坦承是他偷走小美的錢財，想抵掉自己支付開房間費用，訊後被警方依法送辦。