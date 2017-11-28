亂摸2女兵 空軍幻象基勤主官毀前程

2017-11-28

路德根遭記過並勒令退伍

〔記者楊國文／台北報導〕擁有我國重要空軍戰力「幻象2000」戰鬥機的空軍第四九九戰術戰鬥機聯隊，第二基勤大隊前上校大隊長路德根在任內酒後失態，強行擁抱、亂摸兩名女兵等性騷擾行為，遭空軍司令部以嚴重損害國軍形象、軍紀為由，記過並勒令退伍；路自認情節輕微，提起行政訴訟救濟，台北高等行政法院認定軍方處置於法有據，昨判路敗訴。

官拜空軍司令部後勤處上校副組長的路德根，任軍職已滿25年，因酒後出包遭勒令退伍，讓不少同袍直嘆可惜；軍方人士透露，以路軍中經歷豐富，若未出事，升將軍指日可待，「但涉及品德過失，就沒戲唱」，因本案路並非被判刑事有罪確定，退伍後仍有逾7萬元月退俸可拿。

退伍後仍有逾7萬月退俸

2013年10月間，時任上校大隊長的路德根，被控參加軍官俱樂部歡送餐會時喝醉，藉著酒意對俱樂部的2名女兵搭肩、摸背，還兩度大叫「妹妹我愛妳」，兩女兵極力抗拒，遭路強行擁抱不放，俱樂部人員前來打圓場時，還被路喝斥「這是姊妹攤」後要求退開。

兩度大叫「妹妹我愛妳」

空軍司令部指出，路在2012年間就曾有違反男女分際的紀錄，考量他擔任重要軍職主官，卻對女部屬性騷擾，且非初犯，人評會6名評審委員一致同意將他勒令退伍。

路德根提起行政訴訟，強調他未達刑事犯罪程度，且已向女兵道歉並獲原諒，可見「過錯輕微」，主張人評會不應只專注品德上的缺失；路也舉證前總統馬英九任內的空軍一號座機隊長蔣正綱為例，指蔣在執行任務前一晚，違規與隊上女空服員喝酒並親密擁抱，卻僅被記申誡跟調職，痛批軍方對他下重手。

北高行認為，路辯稱當時天色昏暗，不知對方是女兵，顯示他無悔意，軍方將他勒令退伍，乃於法有據，據此判路敗訴，仍可上訴。