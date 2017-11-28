教授喇舌女博士生 被罵下地獄才住手

2017-11-28

〔記者楊國文／台北報導〕曾獲得績優教師的清華大學某教授，被控強行喇舌、摸臀並性侵30多歲的美女博士生，雖獲檢方處分不起訴，仍被清大性平會以構成性騷擾且情節重大為由解聘。他不滿校方處置，提行政訴訟仍敗訴，女博士生還以身心受創、暴瘦10公斤、博士學位延後取得，向教授求償300萬元；高等法院日前判教授須賠女博士生20萬元確定。

教授被解聘並判賠

女博士生指控，曾獲清大績優教師榮銜的指導教授，2013年9月間找她到辦公室討論課程，過程中突然緊抱她強吻約10秒，伸鹹豬手摸她的胸、臀，她本能推開教授，對方還要求「再抱一次」，直到她大罵「你跟我說這些會下地獄」才停止；幾天後教授又在辦公室對她強行舌吻，還作勢掀開她的裙子，嚇得趕緊高喊「我性冷感」，仍遭教授指姦。

同年11月，女博士生向清大性平會投訴此事，並赴地檢署提告利用權勢強制猥褻、性侵等罪，教授得知後，卻向校方反控女博士生對他性騷擾；教授指稱，女博士生對他有愛慕之意，當天是她主動示愛親吻、緊抱，並提出女博士生當晚傳的「可以讓我偷偷喜歡你嗎？」等示愛字句為證。

教授反控女方性騷擾部分，校方認定不成立。女博士生提告性侵害部分，檢方因證據不足不起訴處分，但校方性平會仍認定教授逾越師生分際，已構成性騷擾，情節重大，依違反教師法第14條第9款及性別平等法等解聘，教授提行政訴訟，日前被台北高等行政法院駁回。

女博士生另主張自己身心受創、暴瘦10公斤，且為此休學，得延後數年才能取得博士學位，向教授求償300萬元；高等法院審理後認為，教授利用優勢地位對女博士生性騷擾，使她罹患重度憂鬱症，確應賠償，但考量兩造有情愫存在，且女博士生無法證實休學和性騷擾有關，因此判賠20萬元確定。