最壞身教！ 母要7歲兒當扒手

2017-11-27

〔記者王冠仁／台北報導〕媽媽竟教唆小孩偷東西！楊姓女子帶著7歲兒子一起逛街，經過一家美妝店，楊女竟指著貨架上一瓶香水與保濕精華液，指使兒子偷來給她；店員發現她們沒付錢就離去，追出攔人報警。楊女告訴警方，「以為兒子有付錢」，但警方認為楊女全程看著兒子，不可能不知他沒付錢，認定她涉嫌教唆兒子行竊，痛斥她︰「這樣怎麼教小孩！」

指著香水下手 誆稱已付錢

警方調查，自稱曾在美國留學取得碩士學位的39歲楊姓女子，目前是家庭主婦，丈夫在國外工作。她日前帶著7歲兒子到台北市西門町逛街，途中經過一間美妝店，楊女與兒子在店內閒晃一陣子，隨即離開。

不過，楊女離去後站在店外，眼睛卻看著店內貨架上的商品，同時伸手一指，兒子隨即將市價2610元的香水與1350元的保濕精華液偷來交給她。楊女隨即帶著兒子離去，準備搭捷運返家，但店員發現她們沒有付錢，趕忙追出攔阻並報警。

警方趕到現場得知原委後，楊女辯稱「以為兒子有付錢」，楊女兒子則說，以為拿這些東西給母親，她會開心。警方事後檢視監視器畫面，發現楊女確實曾比出「驚人一指」，認定她涉嫌教唆兒子行竊，她才又說「寧願坐牢，也不要跟兒子分開」。警方除將楊女依竊盜罪嫌送辦，將擴大清查周邊有無其他店家受害。