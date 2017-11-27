網拍贓物SOP…上午得標 下午就到賣場偷

2017-11-27

〔記者黃建華／高雄報導〕一名簡姓婦人為貼補家用，涉嫌偷遍高雄地區「寶雅」、「小北」等各大百貨賣場，她在購物平台當賣家，採「上午得標、下午行竊」方式，將贓物網拍，「進貨、補貨」完全不需本錢，前天遭警方傳喚到案，簡婦坦承行竊高達40起，訊後被依竊盜罪嫌送辦。

警方日前接獲商家報案，指店內商品遭竊，員警循線調閱沿路及店家監視器，發現簡姓婦人（33歲、竊盜前科）涉嫌重大；經傳喚到案，她坦承行竊，並向警方供稱，包含本次竊盜，尚於寶雅生活館另10間分店及小北百貨裕誠店行竊多達40次，行竊範圍遍及整個大高雄。

簡婦將行竊得手之物品上網變賣套現，並將網拍所得貼補家用。警方進一步調查，簡婦為家庭主婦，平時兼職保險業，但先生已逾不惑之年仍待業中，家計重擔落在簡婦一人身上，且尚有一位還在念書的小孩，因經濟拮据，鋌而走險行竊賣場物品網拍牟利。

晚上趕出貨 婦犯案40次送辦

警方調查，簡婦在蝦皮購物平台經營買賣，並讓買家以下標方式購買物品，得標後，簡婦根據買家所得標之清單至寶雅各分店或小北百貨行竊，得手後再出貨予買家。

「上午得標、下午行竊、晚上出貨」，簡婦犯案流程擁有一套標準作業程序，讓警方不禁感嘆，她雖有生意頭腦，可惜用錯地方了。