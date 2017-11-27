花300萬查女友親屬 叫人潑漆又刺車胎

2017-11-27

〔記者余衡／新北報導〕49歲呂姓男子不滿湯姓女友分手後避不見面，張貼告示尋人不成，花300萬請徵信社清查女方親友個資，再教唆陳姓友人找來蔡姓男子，對湯女親友家潑漆、刺破車胎、機車鎖頭灌快乾膠，3個月來9度搞破壞，湯女不堪騷擾報案，但呂、陳矢口否認，經警方調出通訊軟體兩人謀劃犯案對話，兩人才坦承犯行。

女怕私照外流報警 家暴男送辦

新北市樹林警方表示，呂男過去曾任布行老闆，收入頗豐，中年婚外情遇上湯女迄今近10年。兩人交往期間，女方經濟全靠呂男資助，後來呂男經營失利改任紡織公司業務，壓力較大，變得易怒，不但經常口出惡言，還曾出手毆打，兩人分分合合；今年5月，湯女決心分手，從此對呂男相應不理，並聲請家暴保護令。

呂男遍尋不著湯女，自製尋人啟事張貼仍無女方下落，惱羞成怒的他於是花了近300萬元，請徵信業者詳查湯女胞兄、胞弟等人個資，熟悉其親友生活作息後，再以每次2至8萬元不等酬金，商請友人陳男找人代行報復。陳男因車禍曾受呂男金援應允，找來蔡男前往湯女親友家潑漆、刺破車胎、對機車鎖頭灌快乾膠等，3個月來共計犯案9起。

日前湯女接獲不明簡訊，內容指若再不出面，她和呂男私密照將會外流，湯女不堪其擾報案，經警方調閱監視器追查，鎖定蔡男在犯案後搭車與呂男、陳男接洽，本月17日持搜索票、拘票兵分二路逮人。

呂、陳一度矢口否認犯行，但警方於兩人手機中發現關於報復計畫的相關對話，全案訊後將兩人依毀損、恐嚇、妨害秘密等移送地檢；另將追訴呂男違反個資法及家暴保護令刑責，並持續追緝蔡男到案。