女被撿屍 忍9年揭狼爪

2017-11-27

〔記者王俊忠／台南報導〕96年7月某晚，女子小芳（化名）應友人之邀到南市中西區一間酒吧喝酒，小芳混酒喝了許多威士忌與啤酒，幾乎爛醉、不省人事，被蔡姓男友人「撿屍」載回住處性侵未遂。小芳受害9年精神壓力大，9年後決定挺身揭發友人狼行。台南地方法院依性侵未遂罪判蔡2年徒刑、緩刑5年，須保護管束。

多年創傷只能向社工訴苦

判決指出，蔡男經由友人介紹認識成年的小芳，96年7月間某晚，蔡男與友人約小芳到南市中西區民權路一家酒吧喝酒聚會，小芳到場後，蔡男不斷與小芳聊天、敬酒，席間兩人喝了威士忌、啤酒等6瓶，蔡男已有醉意，小芳更是不勝酒力、不省人事。

蔡男將小芳「撿屍」、載回自己位於南市某公寓的住處，並把小芳扶進房間，蔡男見小芳酒醉熟睡、萌生淫念，準備對小芳性侵。

此時，小芳覺得身體被人壓著、下體有遭頂住的感覺而驚醒，她氣得告訴蔡男不可以再繼續、並用手推開男方，蔡男才中止性侵，穿上衣服後離開房間。

由於此次受害經驗，小芳多年來精神壓力甚大、情緒常失控，105年7月，她決定透過113專線向外說出此事，再由社工陪同向警方報案，才終於查獲這名「撿屍狼」。

法院開庭時，蔡男坦承是要把女方撿屍帶回家裡發生性關係，但女方反抗後就作罷。小芳在檢方偵訊時改口表示蔡男有對她性侵，不過法官認為，小芳前後供述有不一致情況，也說時間久了，印象不是很清楚。

男方30萬和解 須保護管束

由於案發在96年，除了女方指控，無其他證據足以佐證，加上被告否認，無法對被告做不利的認定，審酌案發後被告積極向女方道歉並賠償30萬元達成和解，對當年的案子自白犯罪，有悔悟之心，因此給被告緩刑自新機會。