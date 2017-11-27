上回…手銬男求助警 這次…偷車真的被銬

2017-11-27

〔記者姚岳宏／台北報導〕弄假成真！29歲吳姓男子日前焦急奔入派出所，舉起被銬的雙手，請求員警協助解銬，當時他的理由是因欠債遭人控制行動自由後逃出。雖然他言詞閃爍，避重就輕，但警方確認他非逃犯後，仍替他解銬，隨即展開調查；沒想到，還沒查出結果，一週後吳男竟因涉及轄內機車竊盜案，真的被警方上銬逮捕移送檢方偵辦。

吳男當時雙手被銬，跑進北市信義警分局五分埔派出所求助，表示自己遭人押往新北市土城一帶，後乘隙逃出；受理員警認事有蹊蹺，曾詳加詢問，吳男始終閃爍言詞、答非所問，對於案發時、地及對象等，均無法明確交代。

自稱欠債遭押 趁機逃出

由於吳男表示與人有債務糾紛，才遭對方控制行動自由，警方陪同前往遭拘禁地點，協助完成報案，對其所稱的可疑人士展開追查。

一個星期後，吳興街某商家的洪姓老闆娘向警方報案，指稱停在店家外騎樓的機車不見了，懷疑遭竊，警方調閱監視器，循線在忠孝東路六段一帶找到該輛機車，經埋伏守候，發現竊嫌竟是日前遭銬的吳姓男子，將他帶返派出所時，有員警認出他，驚訝地說：「你不是上週被銬的那個人嗎？」

謊稱代騎友人機車被戳破

吳男供稱，他前往北醫探視友人欲離去時，綽號「阿呆」的朋友告知其機車停放在騎樓，鑰匙未拔，可借他騎走代步，他才騎車離去；此番言語卻被遭竊的老闆娘戳破謊言，「機車根本沒插著鑰匙」，加上吳男又對綽號「阿呆」的供述無法清楚交代，警詢後依竊盜罪嫌將他移送檢方偵辦。