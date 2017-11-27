漁工鬥毆 印尼打趴菲律賓1死5傷

2017-11-27

〔記者洪臣宏／高雄報導〕菲、印籍漁工疑因雙方酒後不滿喧譁，昨凌晨在高雄前鎮漁港集體鬥毆，造成菲籍漁工落海1死、5傷，警方逮捕涉嫌行凶的6名印籍漁工，訊後依重傷害致死、傷害、毀損罪嫌將6名印尼籍漁工送辦。

高雄港務警察總隊昨凌晨0時30分接獲通報，停泊在前鎮漁港西岸碼頭的「合鴻一六八號」魷釣漁船發生漁工打群架，警方趕抵發現菲律賓籍ANTOLIN（音譯：安多林）、ALEJANDRO（亞歷山卓）落海，救起時ANTOLIN已無生命跡象，另AGUDERA（亞古迪拉）、BAYAUA（巴亞哇）頭、手多處受傷，送醫救治。

警方在船上廁所、船艙找到涉嫌行凶的印尼籍ALDRIN（艾得林）等6人，其中2人多處掛彩、頭破血流。

警方調查，印籍漁工分屬其他3艘漁船，相約到合鴻一六八號找同鄉敘舊，他們在船上餐廳飲酒時，鄰桌還有菲籍漁工，酒過三巡，雙方疑不滿喧譁發生齟齬。

菲人被迫跳船逃命 1溺斃

ALDRIN等人衝出餐廳，拆取船邊樓梯的鋁棒及木棍，返回餐廳找對方算帳，菲籍員工拿鋁棒回擊，但人數上不敵對方，ANTOLIN、ALEJANDRO被追到甲板上跳海逃命，ANTOLIN溺斃，其他漁工則四處躲藏或坐計程車逃離。

漁工拆毀船上設備械鬥，現場血跡斑斑，經清點損失約20萬元，船東將向印籍漁工求償。警方訊後依重傷害致死、傷害、毀損罪嫌將6人送辦。

前鎮漁港上星期也接連發生2起外籍漁工互毆事件，共造成3人受傷，高雄港務警察總隊指出，目前正是魷釣漁船返港整補期間，將加強巡查杜絕暴力事件。