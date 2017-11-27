舢舨翻覆 淡水河口3獲救2失蹤

2017-11-27

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市淡水區58歲駱姓船長昨上午9時許與4名印尼籍船員搭乘舢舨出海收網，還未開到作業地點，就在淡水河口外淺灘處遭浪襲，5人全數落水，其中駱男與2名船員幸運未被捲走，連忙爬上翻覆的舢舨上待援，3人被救上岸後僅有輕微失溫，海空正聯合搜救2名失蹤船員。

海洋巡防總局表示，昨上午接獲報案，淡水河口淺灘有舢舨翻覆，海巡調派兩艘巡邏艇出海，但因水位過淺無法靠近，巡邏艇在旁戒護，由岸巡總局河搜小組前往將3人救起。

海巡人員調查，獲救的是駱姓船長，及印尼籍20歲船員瓦西多（音譯）、卡米爾（音譯），3人皆無明顯外傷，但全身濕透、輕微失溫，送醫觀察後已無生命危險，經查5人出海時皆未穿著救生衣。

出海收網 皆未穿救生衣

船長向海巡人員表示，現在是魩仔魚、鰻魚苗盛產季，昨晨出海準備到淡水河口外海收網，但還未到工作地點，突然一陣大浪打來，他重心不穩落海，未遭沖遠，4名船員趕緊將他拉上船，孰料上船後未過多久，另一道側浪襲來，直接沖翻舢舨，5人全數落海，他與2名船員拚死才爬上舢舨，另2人已不見蹤影。

海洋巡防總局表示，昨上午9時許浪高為2尺轉3尺，風力平均5至6級，最高可達9級陣風，案發地點位於淺灘處，海象更加惡劣，目前由淡水隊船艇及海洋巡防總局河搜小組、消防救生橡皮艇及直升機持續漏夜搜救中。