公告毒品牌價 高調販毒收押

2017-11-27

〔記者張瑞楨／台中報導〕38歲汪姓毒販透過手機社交軟體LINE，以「沉香專賣」掩護販毒，還仿效外幣、黃金買賣，每天在LINE更新「公告毒品牌價」，同時對「優質忠實客戶」提供優惠價，並「歡迎同業加盟」擴大販毒網絡與據點，汪嫌日前被逮，警方依毒品危害防制條例法辦，台中地院裁定羈押。

國道飆速190公里躲跟蹤

警方調查，汪嫌有毒品等前科，本月16日被警方查獲持有毒品與槍枝，汪嫌獲交保後，繼續招攬毒品生意，台中刑大偵五隊發現他21日南下買毒，開車跟蹤時，他似乎察覺異狀，於國道一號以190公里時速狂飆。

警方擔心波及無辜放棄跟蹤，到他位於中市南屯區的屋租處守候，趁他返家人贓俱獲，查扣安非他命27包（毛重136.6公克）、搖頭丸1顆、電子磅秤、分裝袋與吸食器等，並傳喚9名下游毒蟲到案。

LINE貼加盟公告拓展毒據點

警方發現，汪嫌透過LINE，以「沉香專賣」掩護販毒，每天在LINE公告最新的毒品牌價，還把毒蟲分成「一般客戶」與「優質忠實客戶」，其中每5天購買1次毒品，單筆消費金額超過3000元，或每10天購買1次毒品，單筆金額超過5000元，或每15天購買1次毒品，單筆金額達1萬元以上，就可成為「優質忠實客戶」，1公克享有500元折扣，每錢享有1000元折扣。

警方還發現，他在LINE貼出「歡迎同業加盟」公告，想藉此拓展毒品據點，牟取暴利，汪嫌裁定羈押，警方虧說，「他這陣子無法繼續更新毒品牌價了」。