國中生戀上大姐姐 母爆氣報警尋人

2017-11-27

〔記者王捷／台南報導〕15歲國中少年小豪（化名），疑似交了已成年的女友，還常在女友家過夜，讓媽媽好擔心，前晚小豪自稱要逛夜市，之後手機就關機，媽媽傳簡訊也沒回，媽媽擔心兒子出事找警方求助，警方透過臉書聯繫上小豪，要他別讓媽媽擔心，不料小豪隨即透過臉書，開口就罵媽媽白癡，媽媽臉色雖不好看，但至少知道兒子下落，放下心中大石。

兩人若發生性關係 女方將涉刑法

另外警方認為，小豪並沒有脫離原生家庭，每天還是趁媽媽上班時回家，他的成年女友目前並不構成刑法240條的和誘罪，但若成年女友與小豪發生關係，可能涉嫌刑法對未成年男女性交罪，提醒小豪的媽媽一定要注意兒子的行蹤。

昨凌晨3時許，小豪的媽媽拉著念國小的兒子進入警所，看到警員直呼她要找兒子。

小豪的媽媽說，她的大兒子小豪失蹤，小豪白天在餐飲店打工、晚上上課，自從認識了一名疑似成年的女友後，就常常晚上不回家，她不准小豪再找女友，小豪竟哭整夜，小豪跟女友都把她的臉書封鎖，讓她生氣又擔心。

被禁止交往哭整夜 封鎖母臉書

前晚小豪自稱要逛夜市，之後手機就關機，媽媽傳簡訊稱再不回家，就要到警所報案，小豪也沒回。

警察問小豪離家多久，媽媽生氣地說，小豪每次到女友家夜宿，孤男寡女共處一室，讓她很懷疑會發生什麼事，小豪還刻意選在她上班的時段回家。

沒回家就鬧到警所 罵母「白癡」

警員認為小豪不算失蹤，只好跟她要了小豪的臉書，再用自己的臉書帳號私訊小豪，要小豪快點與媽媽聯絡，別讓媽媽擔心，這時小豪疑似解開媽媽的封鎖，與媽媽直接溝通，不過第一句話就是罵媽媽白癡，認為只是沒回家就要鬧到警所，讓他很丟臉。

雖然媽媽臉色不太好看，但見到小豪回應仍露出笑容，還跟警員笑說，小豪罵她白癡，警員說，既然聯絡上就可以放心，媽媽也決定先返家等兒子，警方說，等到小豪回家，再看看要不要帶到派出所來溝通。