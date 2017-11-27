追訴期可望解除╱雄檢︰會持續追查 桃檢︰30年夠久了

2017-11-27

〔記者陳昀、黃建華／綜合報導〕前民進黨婦女部主任彭婉如、前桃園縣長劉邦友命案追訴期，可望解套。桃園地檢署襄閱主任檢察官王以文表示，追訴期有其存在意義，現行刑法追訴期「30年夠久了」，許多證據經過長時間，效力根本不夠。

王以文認為，追訴權時效的設計，就是要讓案件盡快塵埃落定、有個結果，許多國家都有訂定追訴期，刑法追訴期從20年提高到30年，其實已經夠久了，許多事發時的證據，經過這麼長的時間效力根本不夠，但檢方是執法機關，還是會依照立法機關最後決定辦理，桃園地檢署也仍針對劉邦友血案持續偵辦中，但沒有重大突破或發現。

王以文指出，追訴權時效是指司法機關完全不行使權利情況下的時間限制，但只要有偵辦對象、檢舉案，都會立即切斷追訴期時效，劉邦友案雖適用20年追訴權時效，但過程中有不少檢舉案，這些檢舉案都有其獨立追訴期，因此桃園檢警沒有停止調查，後續只要有新事證，還是會持續偵辦，還給事件真相。

桃園市警局刑事警察大隊長蕭欽傑說，劉邦友血案去年過追訴期時效後，警方還是接獲不少檢舉案件，但幾乎都查不到明確事證或關連，然而劉案8死1重傷屬重大案件，相關檔案及資料都會持續保留。

針對彭婉如命案追訴期，可望修法解套，高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝昨表示樂觀其成，他強調，檢方會根據相關規定，持續追查下去。