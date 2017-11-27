殺人終受制裁 法界肯定

2017-11-27

〔記者王定傳、姚岳宏／綜合報導〕針對刑法和刑法施行法草案將取消10年以上且致人於死案件的追訴時效，法界人士多表認同，認為殺害人命終要被制裁，且這類案件大都嚴重擾亂社會秩序，若僅因時間過了，即使發現凶手仍無法追訴，對人民無法交代，也無助於穩定社會秩序。

律師林俊儀表示，以往認為案件過了數十年，即使新證據出現也會有疑義，不利於法的安定性，但科技日新月異，未來的偵查科技勢必更加進步，且先進國家如德國、日本，也都取消殺人等案件的追訴時效，證明法的安定性無法超越生命價值，目前法務部修法僅限定「致人於死」案件，符合社會大眾認知、期待，也就是說其目的在於殺人者須受制裁。

警方也贊同修法方向

真理大學法律系副教授吳景欽也贊成此次修法，他認為就侵害生命法益的犯罪來說，不應設有時效，從各國趨勢來看，部分國家確實已取消此類型案件追訴時效；律師林威伯說，取消此類案件追訴時效，偵查機關可減少辦案時間壓力，若真查出真凶，也是給社會、被害者家屬一種交代，有助於安定社會秩序，不過，他認為還是須設時間限制，不能毫無止盡地追訴下去。

刑事局則表示，為維護治安、伸張正義，警方贊同追訴權無時效的修法方向，實務上也有利警方偵查；除眾所皆知的劉邦友血案、彭婉如及尹清楓命案外，還有許多被民眾遺忘的刑案，雖是冷案，警方仍不放棄，透過新出現的跡證持續調查，還是有破案可能性，務求將凶嫌繩之以法，還被害人公道。