刑法將修╱殺人致死無限追訴 彭婉如 劉邦友案 可望解套

2017-11-27

〔記者項程鎮、姚岳宏／台北報導〕犯下殺人重罪的凶手，不管逃到天涯海角，將一輩子受到法律追訴！法務部增修刑法和刑法施行法草案，最受矚目的是刑法第80條「彭婉如、劉邦友條款」，草案規定，對犯10年以上徒刑、且致人於死者，取消追訴權時效限制，一旦立院通過修法，彭婉如、劉邦友命案雖未破案，但只要凶手在有生之年被抓到，都要接受法律制裁。

據了解，法務部研究認為，目前彭婉如、劉邦友兩案都還在偵辦中，因此追訴權時效都還沒過期，偵辦劉邦友血案的桃園地檢署也認為，劉案未過追訴期，理由是目前還在偵辦、並未簽結，因此追訴權時效暫停計算，至於高雄地檢署也正積極研究彭婉如命案的時效問題。

警方專案小組昨則強調，劉、彭兩案是台灣治安史上的痛，只要有線索就會繼續查下去，盼終能水落石出。

現行刑法第80條第1項第1款規定：「追訴權因下列期間內未起訴而消滅：一、犯最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪者，30年。」不過，刑法第80條「彭婉如、劉邦友條款」增修草案，參考立委意見及美、日兩國法律後，認為侵害生命法益的重罪，應排除追訴權時效，才符合社會正義。

草案規定，對犯10年以上徒刑、且致人於死者，取消追訴權的時效限制，因此，未來類似案件都將取消追訴權時效，讓殺人惡徒無法再心存僥倖。

法務部官員指出，這次修法內容還包括提高「罰金刑」的金額，原則上最高法定刑為1年以下徒刑，罰金提高為可處10萬元以下罰金，最高法定刑為2年以下徒刑、罰金提高為20萬元以下罰金，依此類推，另外，草案還取消業務過失致死罪，未來只要發生過失致死犯行，最高可處5年以下徒刑，由法官依情節量刑。

預計1個月內送政院審議

此外，草案增加凌虐幼童致死、致重傷的加重結果犯，以保障幼童的生命、身體安全，至於現行的殺害直系血親尊親屬罪，法定刑度為死刑或無期徒刑，法務部認為處罰過苛，因為社會有時傳出兒女為保護母親等家人不受家暴父親欺凌，發生弒父的家庭悲劇，因此修法比照普通殺人罪，可處死刑、無期徒刑或10年以上徒刑，但可加重刑責2分之1，由法官視個案量刑。

有關修法進度，法務部預定1個月內送請行政院審議，6個月內由行政院、司法院共同會銜草案送請立院審查。