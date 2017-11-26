中和大火扣押4戶 約談前房東

2017-11-26

連女涉業務過失致死

〔記者陳薏云、吳政峰、吳仁捷／綜合報導〕警方查出，新北市中和大火釀9死案的火場女房東連秋香，名下竟無任何房產，但本案涉及鉅額民事追償問題，檢察官除將連女依業務過失致死罪偵辦，昨指示仍須扣押連女金融帳戶及興南路二段發生大火的4戶房屋，交由相關單位執行凍結，以維護死傷者權益。

檢警調查發現，連女在新北市中和、永和、土城都有套房出租，但沒有一處房產掛在自己名下，其中失火的興南路二段63號及65號的4樓房產，分別是在兒子、女兒名下；另63號的2樓與3樓房產，則是丈夫及媳婦所有。

律師廖芳萱建議，家屬除了告連秋香，可連屋主（房屋所有權人）一起告，依民法184條2項提出損害賠償告訴。廖表示，家屬如能舉證屋主出租套房的隔間過密、材質未防火等事實，與房客逃生受阻身亡有因果關係，就有機會獲賠。

追隔間 傳前屋主釐清

警方調閱資料，查出連女是在104年以3900萬元購買興南路房屋，前任屋主為劉姓房仲業老闆；劉姓老闆101年起陸續收購興南路二段63、65號等2至4樓多間房屋，登記在4名前員工名下，4名員工到案後均稱，老闆給5萬元要他們當人頭；警方也將約談劉某釐清責任歸屬。

火場附近再查違規隔間

此外，新北市政府公安聯合稽查小組納編警方「清樓專案」清查違建，新北市消防局表示，兩天下來已查出有11棟疑為隔間出租套房，因無法進入，仍待確認，但在距離中和大火火場200公尺的華新街查獲兩棟違規隔間、出租給附近科大學生的違章套房，其中一戶3至7樓都是違法裝修，將依違反建築法對房東開罰，限期強拆。