貸款30萬夾娃娃 人夫再搶娃娃機

2017-11-26

〔記者曾健銘／新北報導〕35歲林姓男子因沉迷夾娃娃遊戲機，為了玩遊戲機，不僅花光每個月生活費，還瞞著家人貸款30萬元玩樂，後來為了還債，竟跑到新北市新莊區洗劫3間店的機台，偷走機台內高單價的3C產品，警方前晚在板橋一間夾娃娃機店內，將正在玩遊戲機的林男逮捕到案。

警方調查，林男是電梯維修工，他因沉迷夾娃娃遊戲機，每個月4萬元薪水，除了3分之2供家用外，剩下的生活費全拿來玩遊戲機，玩到沒錢後，竟瞞著老婆貸款30萬元，繼續玩樂，沉迷程度已近走火入魔，最後沒錢還債，鋌而走險當起夾娃娃機大盜。

警方表示，本月20日凌晨3時許，林男穿著雨衣、騎著偷來的贓車，到新莊區中正路上的夾娃娃機店家，專門鎖定高單價的3C產品機台，敲破機台玻璃後竊取商品，一個小時內接連竊取3間店家，店家總計損失近10萬元。林男逃逸時，沿途還偷拆路邊機車車牌更換，藉以躲避追查。

警方過濾上百支監視器，鎖定林男身分，24日晚間持搜索票，前往林男位於板橋的住處搜索，結果在住家附近的夾娃娃機店逮捕林男。他落網前仍在玩遊戲機，讓警員直呼：「太誇張了！」

警詢時，林男承認犯行，供稱因太沉迷夾娃娃遊戲機，每個月生活費都花在機台上，沒錢才會犯案，事後感到非常後悔，警方依竊盜罪嫌將他送辦。