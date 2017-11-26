在校遭性侵 11歲少女愛上狼師

2017-11-26

狼師判刑9年

〔記者張瑞楨／台中報導〕中部一名國小教師「阿強」（化名），在教師休息室性侵11歲女學生「小真」（化名），小真疑似衍生斯德哥爾摩症候群，反與阿強發展出不倫師生戀，兩人互傳裸照，並在校內、摩鐵性交41次，直到小真父親發現女兒手機有阿強裸照而提告。台中高分院認定阿強有違師道，將他判刑9年。

判決指出，阿強於2014年1月在教師休息室內，與國小五年級學童小真觀賞男女主角全裸畫面的電影後，動手撫摸小真，小真雖回應「這樣很奇怪」，仍遭阿強猥褻；1、2週後，又在休息室內被摸胸與下體，接著在教室遭強制性交。

小真遭性侵後，疑似衍生「斯德哥爾摩症候群（又稱人質情結，指被害者對加害者產生情感，進而同情、幫助加害者）」，開始與阿強發展師生戀。

互傳裸照 才被發現

同年2月至7月，阿強與小真到處性交，包括校內教師休息室、教室及阿強的租屋處，也會「車震」或到汽車旅館，總計發生41次性行為，雙方互傳裸照，直到小真父親發現小真手機內有男人下體照，才揭發全案。

阿強被捕羈押兩個半月，小真還傳簡訊：「我愛你，願意等你，我們可以重來過。」甚至在阿強臉書張貼兩人照片，留言「是情人不是愛人」、「親愛的爸比…」等，日記也寫滿對阿強的情愫。

台中高分院認為，小真雖對老師衍生情愫，但阿強行為仍違反師道，戕害小真身心發展，第1、2次猥褻與第1次性交，小真並不願意，阿強觸犯加重強制性交與加重強制猥褻罪，其餘性交獲小真同意，但仍觸犯與未滿14歲少女性交罪，依此判處9年徒刑，可上訴。