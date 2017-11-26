駕駛熄火裝睡 警可破窗強制酒測

2017-11-26

〔記者王捷／台南報導〕一名疑似酒駕男子自鎖車內拒絕酒測，獲法院判決免罰，引發社會議論，甚至網路最近瘋傳「酒駕脫身術」，只要看到警察攔檢就停車熄火、躺在車上睡覺，以免被警方酒測。台南警方人員透露，其實有破解法，分為官方破解法與「神秘破解法」，可反制酒駕者。

網路傳言的酒駕脫身術，是遇警攔查時慢慢將車滑行到路邊，將車門、車窗上鎖，並通知家人來載，接著無論警方如何敲門就裝睡，讓警方連拒測罰單也開不了。

基層警︰可找消防隊救人 聞味道就可酒測

但基層警員的「秘密破解法」是，警方在路檢點、巡邏車上都有密錄器，可以錄影民眾將車靠路邊停前的開車方式，如果民眾為了躲酒測裝睡，警方會合理懷疑這位民眾可能有「生命安全」方面的疑慮，可請消防隊來破窗「救人」。

人「救」出來後若聞到酒味，警方即可使用酒測指揮棒初步判定是否有喝酒，一旦判定民眾有喝酒，將其送醫院，就能報請檢方驗血。但有部分警員認為，上述須視個案情況而定。

另有一套官方破解法是警政署推出的SOP，如遇到裝睡駕駛，可先在玻璃張貼表明身分的紙張，如果駕駛不願表明身分，就可以破窗強制酒測。

台南市警局表示，警方是依據「警察職權行使法」第8條與第7條來強力執法，將書面資料放置擋風玻璃或明顯可目測處，完成告知程序後若民眾仍拒絕，現場指揮官研判有必要時可實施「強制力」，讓駕駛下車接受稽查。