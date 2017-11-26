拒酒測攀升 民團︰應比刑事罰金罰更重

2017-11-26

酒駕防制協會 建議發布拒測新聞

〔記者張文川、黃敦硯、邱俊福／台北報導〕酒女開賓士酒駕撞死烘焙師，以及車主鎖門拒酒測竟不用受罰，再度引發民眾對酒駕的痛惡。但警政署統計發現，酒駕情況似未減少，為逃避刑責拒絕酒測的案件甚至還節節升高，現今幾乎每天近20人拒測，民眾強力呼籲政府加速推動「對酒駕和拒測者重懲」措施；「台灣酒駕防制社會關懷協會」秘書長林美娜也建議，警方可適時發布酒駕還囂張拒測的新聞，同時行政罰也應提高到比刑事易科罰金更重的程度。

據了解，立法院今年4月已初審通過「道路交通管理處罰條例修正案」，將拒測罰鍰由原本9萬元調高至18萬，並依拒測次數累進加重，最高可罰至36萬，同車乘客則連坐罰6000元至1萬2000元；雖有人認為是「富人條款」有錢人不怕罰，但民眾普遍認為仍可對大多數人產生一定遏阻效果，籲請立法單位加快立法腳步。

現今「道路交通管理處罰條例」規定，拒絕酒測只須要繳罰鍰9萬、吊扣車輛、吊銷駕照3年的行政罰，即可逃過刑事追訴。

道安條例修法 最高擬罰36萬

警政署統計，近年疑酒駕拒測或消極不配合吹氣被視同拒測的人數不斷成長，比如103年有3423人，去年6219人，今年1月至6月3533人，至年底恐超過7千人；他們寧可繳錢，不用留下刑事前科，以至於不少人出現「酒後仍然開車，被抓只要付錢」的無所謂心態。

申訴、興訟抗罰 助長拒測風氣

除了拒酒測脫免刑責，不少酒駕者還想免除行政罰，只要被取締就向裁決所申訴，申訴不成就打行政官司抗罰，抗罰理由千百款，在現今法院喜於「高度伸張」人權意識下，許多社會通常觀念認為分明就是酒駕違規、違法的行為，卻仍被法官做出寬鬆判決或撤銷行政機關的罰鍰處分。

遏止投機 民團籲警更積極嚴格

林美娜說，民眾拒測是第一線執勤員警取締酒駕犯罪的一大挑戰，名嘴蔡玉真前年1月被攔獲疑似酒駕但拒測，只受到行政罰而未移送法院，媒體報導後，拒測數據立即飆高，可能是仿效效應。她認為，應該提高拒測者的社會輿論壓力或經濟壓力，並支持警察機關面對拒測投機份子採取更多的積極作法，比如破窗、拖吊等技巧突破。