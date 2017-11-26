交警負傷追匪 讓支援警佈下法網

2017-11-26

〔記者王駿杰、張聰秋／綜合報導〕劫匪潘健源不僅冷血開槍射殺合庫行員賴偉達，還槍擊未配槍的交通警察劉明穎，幸未射中，但劉員仍遭擊破的玻璃割傷，負傷又無武器下英勇追捕搶匪，第一時間掌握潘嫌逃入住宅大樓，立即通報圍捕讓潘嫌插翅難飛，被迫自殺。

劉明穎說，當下腦海裡都是家人的畫面，若讓他再選擇一次，「這是警察的天職，我還是會去追」。

想到家人…不忘人民保母天職

潘嫌當時行搶合庫竹塹分行73萬3千元現鈔得手逃離，遇上取締違停的劉明穎，劉發覺異狀正要查看，潘見狀站上櫃台朝大門連開3槍，擊碎大門玻璃，劉的手部遭玻璃碎片劃傷，潘乘隙逃逸，劉雖未配槍，仍忍痛跳上警用機車鳴笛追趕，一路追至住宅大樓，讓支援警力得以甕中捉鱉。

現年35歲的劉明穎說，取締違停時聽到有民眾喊︰「合庫被搶！」剛要查看、還沒搞清楚狀況時，竟和搶匪四目相接，來不及反應就遭開槍，還好沒被打中。

同學稱潘男小時候很有正義感

潘健源一名國小女同學說，潘男小時候很有正義感，未曾對同學施暴，看到女生哭還會出面保護，沒想到長大後出外發展變了一個人，讓人遺憾和難過。

檢警昨解剖遇害的賴偉達和搶匪潘健源，潘的家屬不斷向在場媒體表示潘男很「古意」。廂型車遭搶的徐男妻子對檢表示，潘一上車就亮出手槍，以溫和語氣說︰「姐，我要搶銀行，需要用車。」因兩人爭搶鑰匙，潘才噴辣椒水。外傳潘嫌欠下千萬債務，新竹警方表示，此說純屬臆測，有待查證。