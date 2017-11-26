《銀行搶案》豪宅這道門擋7槍 日籍母女躲一劫

2017-11-26

〔記者王駿杰／新竹報導〕這道門救了差點成為合庫劫匪人質的母女！

槍殺新竹市合作金庫竹塹分行行員的潘健源，當天劫財逃進附近豪宅大樓後，對2樓某戶大門連開7槍、打壞門鎖，再起腳猛踹大門多下，打算「破門」後侵入躲藏，甚至挾持人質與警方對幹；未料這道門是不折不扣的「防盜門」，連續開槍和狠踹仍無法突破，潘男見逃脫無望後畏罪自殺。

實木門厚度、重量非比尋常

2樓這間住戶為一對日本籍夫妻及一名年幼女兒，丈夫是日商公司派駐台灣工作的主管，警方圍捕搶匪時，男主人外出上班，妻子待在家裡帶小孩。當時母女倆聽到門外槍聲大作，嚇得立刻躲到前陽台，稍後發覺搶匪對著自家大門連開7槍，加上出重腳踹門，更是幾乎嚇呆，所幸潘嫌未破門得逞，直至搶匪畏罪自殺身亡，結束槍戰一觸即發的緊張局面，母女倆才鬆了一口氣。

彈骸卡門板 穿透力分散

有30年開鎖經驗的陳姓鎖匠說，潘男持槍朝門鎖射擊，有多槍打中門板，外觀看門板是用整片實木製作，具相當厚度與重量，屬於高質量木門，要價不菲，多半高級住宅區才會使用，潘男雖持槍射擊，但非如電影所演可輕易破壞。

新竹市一名資深刑警說，一般槍枝的子彈成分是銅，質地較軟，潘男扣下扳機的瞬間，子彈由槍機擊發後，彈頭由槍口射出，碰到第一個接觸面硬物（門板）時就變形碎裂，之後彈骸會卡在門板四周，這時穿透力已分散，擊中門板和鎖頭的力道就變弱。

改造槍火力也不及制式槍

資深刑警說，何況潘男所持的是改造手槍，無論是槍機、槍管、撞針等構造或火力，都無法與制式手槍相比，即便他集中火力瞄準門鎖或門板射擊，子彈的彈道也會因改裝機械構造因素造成偏離，無法精確擊中目標。

不過，住處大門仍因遭潘男開槍射擊，導致門板變形、無法打開，最後在消防隊協助下，將整座門卸下才能進出，飽受驚嚇的該對母女和家人，已暫時遷往他處居住。