越南習俗偷盆栽 可讓生意興隆？

2017-11-26

偷到知名蘭草 兩賊栽了

〔記者黃文瑜／台南報導〕越南籍陶姓女子和張姓男子在台南開按摩店，兩人迷信越南習俗，認為如果偷別人家的盆栽來擺，可以讓自己生意興隆，半夜開車到新化區偷了3盆「不起眼的小草」，李姓屋主發現他心愛的風雨蘭被竊，報警查獲陶、張2人，3盆蘭花物歸原主。

開按摩店 誤認風雨蘭是艾草

張嫌表示，他曾在車上勸陶女偷東西不好，但陶女堅持要依照越南習俗，他也沒辦法。記者訪問多位來台工作的越南民眾，他們表示沒聽說「偷盆栽」的習俗，但越南人認為「艾草」能招財，會在店門口擺艾草盆栽，推斷兩人可能把風雨蘭誤認為艾草，但無論什麼原因，偷東西就是不對。

張嫌供稱，越南某些地區的習俗是，開店時要拿別人的盆栽擺放店門口，才能招來好生意，他在陶女拜託下沿街找盆栽，2人一路從永康開到新化，最後發現李姓屋主家門口3盆小草，就把盆栽抱上車，直接開回永康，把小盆栽放在店門口。

風雨蘭颱風過後開花 平時看似韭菜

李姓屋主早上起來發現價值3000元的心愛盆栽不見，因為被偷的是品種特殊的風雨蘭，心急如焚向警方報案，警方過濾監視器畫面查出張、陶涉案。風雨蘭的花季是夏天，通常颱風過後就會開出各種顏色的花，不是花季時看起來像韭菜。