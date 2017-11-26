雞雞短小 刺不破處女膜

2017-11-26

勃起僅2-3公分 色舅狡辯非性侵

〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅5歲的女童小芳（化名），前年告訴母親「舅舅會脫我褲子」，母親帶小芳驗傷提告性侵，法官開庭時，被告律師辯稱小芳的處女膜未破裂，不可能有性侵犯行，但法官審理認定，被告的性器官勃起時，長度僅2至3公分，有可能因性器官短小未完全插入，才致處女膜完整，依強制性交罪判刑7年6月，可上訴。

為舅留餐 母發現內情

判決指出，小芳前年9月6日與母親等家人吃完早餐，小芳堅持要把剩餘食物留給舅舅，母親起疑詢問：「舅舅對我們又不好，妳為什麼不留給媽媽吃？而是要留給舅舅吃？」小芳回答：「如果不留給舅舅，舅舅會打我，還會叫我進入房間脫褲子」，母親發覺內情不單純，帶小芳驗傷後報案。

法院審理時，舅舅否認性侵外甥女，質疑起訴書鉅細靡遺描述性侵害過程，指5歲小女孩不可能有此敘述能力，懷疑是虛構案情；律師也辯稱，醫院檢驗小芳處女膜完整，僅有右側陰部發炎，加上被告性器官短小，勃起時僅2至3公分，不可能性侵害。

聽到舅舅2字 身體僵直

台中高分院審理認為，小芳清楚描述「舅舅用尿尿的地方，放入我尿尿的地方，很痛」，且小芳在隔離法庭聽到「舅舅」2字，除了愣一下，隨後身體僵直且內縮，顯示畏懼舅舅。社工說，訪談時，小芳會有皺眉與哭泣等反應，顯示小芳曾經受過創傷。

法官依據台灣醫學期刊文獻指出，性侵害不一定造成處女膜破損，原因包括沒有完全插入，或插入物（例如手指等）的直徑小，認定舅舅性器官勃起雖然僅2至3公分，可能因此未完全插入，才會導致小芳處女膜完整，判決舅舅有罪。