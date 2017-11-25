追靚警被控性騷擾 男警嗆：我會開槍

2017-11-25

〔記者邱俊福／台北報導〕相貌甜美的台北市警局某派出所小女警，從事警職工作半年來，被同所一名方姓男警示好追求，雖婉拒仍被頻頻傳訊「我愛妳」等，上月間氣得提告性騷擾；同時間，方員被所長報調到警備隊，誤認為和挨告一事有關，竟情緒失控怒嗆︰「我會開槍！」警分局已將安排擔任不用配槍的門崗勤務，靜候調查。

男警被調職 免配槍

此外，該派出所內一名邱姓已婚男警減肥成功，透過通訊軟體LINE傳送上半身裸體的肌肉照給女警與其他同僚，炫耀身材；女警認為，除了方員騷擾他，邱員也用「裸照」性騷擾她，一併提告。警分局證實受理這兩起性騷擾案，將召開性騷擾評議委員會處理。

今年初，女警自警專畢業後分發到該派出所實習半年，7月份才正式擔任警職，已有男友。她外型甜美，個性開朗，在派出所內人緣極佳，近期還協助監聽破獲一宗槍毒案件。

方姓男警是個性內向的宅男，較不善跟同事互動，常於臉書PO文抒發情緒。方男見到女警後，半年來示好追求，女警以「已有男友」婉拒，方不死心，仍頻頻傳訊表示愛意，且想跟女警排同一時間上、下班，女警感覺不堪其擾。

女警提告性騷擾後，方男聽聞被所長報調到警備隊，情緒激動，在所內揚言︰「我會開槍！」嚇得警所緊急通報分局，立即將方男調離現職。

邱員則告訴同事，傳照片僅是把同僚「都當成兄弟」，沒有其他用意。