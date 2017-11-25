毒海沉淪10年的代價…女兒出生日落網淚崩

2017-11-25

〔記者黃佳琳、曾健銘／綜合報導〕務農的黃姓男子，10年前染上毒癮，後來缺錢「升級」成毒販，終遭警方鎖定逮捕，落網當天，他被上銬帶到警局時，黃父趕來說：「你老婆剛剛生下了我的小孫女。」黃男聞訊當場淚崩，悔恨不該涉毒；移送後，黃男遭收押，確定無法趕往醫院見妻女一面。

見不著妻女 悔不當初

旗山警分局偵查隊表示，日前接獲線報鎖定一組新興販毒集團，前天動員30多名警力逮捕36歲黃嫌等5人，起獲安毒76多公克。

黃落網後坦承犯行，供稱10年前染上毒癮，因平常務農，早出晚歸生活作息正常，也沒有跟其他毒蟲深入來往，一直沒被警方盯上，家人也不知道他吸毒。但前陣子毒癮變大，缺錢買毒下開始轉賣毒品，可能被下線出賣，才會被警方鎖定。

結果黃男前天落網，他的孕妻昨天早上產女，不僅無法前往醫院探視妻女，且還是由父親趕來警局告知「母女均安」，聽到這個好消息，黃男只感到淒涼，當場淚灑警局。

警方表示，販售二級毒品安非他命，可處5年以上徒刑，刑度很重，黃男至少要5年後才能見到女兒；員警好言勸慰他早日戒毒，未來出獄後重新做人。

另一方面，新北市三重警方日前到淡水一處民宅逮獲28歲吳姓毒蟲，在場還有27歲吳女、23歲茆女與陳女，員警見吳、茆兩女肚子隆起，一問得知兩人竟分別懷胎6月和7月，對她們不顧胎兒安危仍跑趴吸毒，斥說：「真是失職的母親！」苦勸她們戒毒，以免禍延胎兒。