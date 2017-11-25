青商會長開地下錢莊 潑糞潑漆逼債

2017-11-25

擔任大甲媽分靈彰化會長

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心偵破以男子林加倫為首的暴力討債集團，林嫌曾任彰化縣中正國際青年商會會長，也是大甲媽分靈彰化會會長，是彰化有頭有臉的人物，檯面下卻經營地下錢莊暴力討債，教唆小弟潑漆、潑糞等，小弟還用手機直播給林嫌看，甚至以青商會長名義放款給中小企業老闆，再企圖強佔股權，警方依組織犯罪等罪嫌將林嫌移送，遭收押偵辦。

放款中小企業 強佔股權

中打會同台中、彰化警方，本月22日搜索彰化市大甲媽分靈彰化會等處所，逮捕林加倫（34歲）與小弟共8人，查扣人頭帳戶、毒品等物，還查扣一個疑詐賭用的罕見「間諜耳機」，體積約如黃豆，像是電影中間諜特務使用的微型耳機而得名，不排除林嫌等人賭麻將或撲克牌時，利用小弟遞茶水、清理菸灰缸時，偷看賭客的牌，再轉告戴著耳機的同謀。

警方調查，林加倫經營加盟燒烤店，活躍於青商會時多次帶著會員與韓國代表團交流，同時跨足餐飲、商界與宗教界。警方去年接獲多名被害人報案，指廖姓男子賭輸200餘萬元，被林逼簽230萬元本票，廖逃到中國躲避，林去年11月15日教唆小弟到廖男住處潑紅漆恐嚇，廖父嚇得支付50萬元。

警方指出，經營精密機械的林姓董娘缺錢周轉，向林商借50萬元，林收取每月利息6萬元，還先扣2個月利息12萬元，董娘實際拿到38萬元，第3個月無力償還，遭逼讓渡工廠一半股份。林嫌被捕後遭羈押，共犯獲交保。