租賃專法未納居住安全 立委抨政府裝睡

2017-11-25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院下週將三讀「租賃住宅市場發展及管理條例草案」，新北市中和發生9死2傷火警悲劇，民進黨立委吳玉琴昨召開記者會質疑，租賃專法未顧及租屋處居住安全，不容許政府繼續漠視違建裝睡。

根據草案條文規定，出租人向房客收取押金，不得超過2個月租金，承租人遲付2個月租金，經催告仍拒繳，出租人可提前中止租約；草案祭出發展租賃業獎勵措施，民眾委託包租代管業轉租住宅，每月租金低於6千元者，可享免納所得稅優惠；租金6千元至2萬元，依該部分租金收入53%計算；租金超過2萬元，按所得稅法規定的減除標準計算。

吳玉琴指出，很高興租賃專法將要三讀，但可惜該法無法解決中和大火反映的問題，未讓符合出租居住水準的規範納入法令。都市改革組織秘書長彭揚凱表示，租賃專法沒納入居住安全，政府認為租賃行為應交由市場機制，但租屋市場的安全是不可迴避的問題。民進黨立委江永昌認為，未來政府應在租賃專法中，納入保障出租居住安全的條文。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，制定租賃專法是一個里程碑，但跨出幅度不大，台灣租屋市場是一個黑市，不報稅的自營小房東管也管不到，以後應由跨部會處理此問題。消基會委員林旺根質疑，全國累積違建數量高達67萬多戶，地方政府無法有效取締和拆除違建，政府一直放任，難怪會不斷出事。

內政部:已研擬違建處理草案

內政部指出，已研擬「加強既存違章建築處理指導綱領草案」，近期儘速邀集地方政府研商具體執行策略，也建議地方政府盤點優先查報拆除執行對象。