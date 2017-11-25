中和大火9死 房東名下竟毫無房產

2017-11-25

〔記者陳薏云、吳仁捷／新北報導〕新北市中和區發生9死大火慘案，警方昨向法院聲請扣押出租套房女房東連秋香的財產，發現連女雖是月收租逾17萬元的富有包租婆，但名下一筆房產都沒有，全登記在老公、媳婦及兒女名下，受害親友擔心未來求償不順利。

死者親友憂求償無門

連姓女房東的兒子則說「該我們負責的，一定會負責」，但莫須有的錯誤，也不該由母親承擔。

新北市工務局昨會同土木、結構技師及女房東連秋香返回火場勘查，判定屋內有改作，連女違反建築法規定，對她開罰最高金額30萬元。