中和大火9死 找警補破網查房 基層大反彈

2017-11-25

〔記者林嘉東、何玉華、陳慰慈／新北報導〕新北市中和區出租套房大火，奪走9條人命，燒出違建老問題。新北市警局昨依新北市政府指示，祭出「新清樓專案」，將原本「查人」與「治安顧慮場所」的清樓專案，擴增「查房」項目，明定清查出租大樓、公寓、工廠、工地、鐵皮屋、農事場所是否違法加蓋隔間與頂樓，結果此舉引發基層員警大反彈，氣稱「連補破網也要警察來做」、「新北市政府根本是秀過頭！」

新清樓專案 「秀過頭」

基層指出，過去清樓專案，主要清查轄內治安人口與治安顧慮場所，屋主有無違法改建、隔間是市政府建管、消防等單位的業務，警方全無這方面的專業。此外，警方的業務早就多到飽和，不僅已有很多行政單位的業務要警方配合，警察本業還要維護治安，取締酒駕和交通違規、巡邏、協助處理民眾爭執，經常為民服務等，「『查人』都忙不完了，竟還要『查房』」。

雖也有基層認為既然被要求「查房」，就只能當作「做功德」盡力而為，但清樓專案要徹底執行確實困難不少；有員警說，警方查看民宅，是依「警勤區家戶訪查作業規定」執行查察，並無強制力，民眾不配合開門，警方也沒辦法。

警方建議，「新清樓專案」應拉高層級，由市政府主導，成立跨單位小組由消防、建管等為主軸，若確有需求可由警方從旁助力，依此展開全面性清查，才有可能收到實效。

市警局新訂的清樓專案，要求警員清查出租套房是否違法隔間、木板材質隔間、有無防火逃生設備，與其他嚴重影響公安之虞，警方每週將執行結果填報後轉發拆除大隊與消防局等單位。警方指出，火災發生後隔天，全市已動員150組、600名警力清查680處。

縱火嫌李國輝收押

新北市副市長侯友宜表示，「清樓專案」是警方查緝治安人口，這些人可能藏身在簡陋狹小地方，公安堪慮，警方一旦發現類似這樣的場所，彙報給公安小組查報，沒有增加警方任何勤務，反而透過清查減少這類地方，對治安也有幫助。

檢警表示，涉嫌縱火的李國輝昨遭裁定收押偵辦。