劫匪假釋期滿半年…母夢兒會出事竟成真

2017-11-25

〔記者湯世名／彰化報導〕搶匪潘健源上吊自殺，記者昨天前往潘位於彰化縣伸港鄉溪底村的老家，潘家父母掩面痛哭連說：「怎麼可能！」兩老認為自己兒子「很孝順、心地善良」，無法想像他會搶銀行還殺人，潘母說：「前晚曾夢到兒子會出事，沒想到竟然會成真。」

警方調查，潘健源有槍砲、強盜、毒品、恐嚇等前科，2009年因犯下強盜案入獄，2年前假釋出獄，今年4月假釋期滿；潘男哥哥說，弟弟早在10幾歲時就離家，20幾年來不常回家。

潘家中開設神壇，彰化警方昨晚告知潘男犯案並自殺的消息時，潘家父母一度震驚到無法說話。潘父表示，小兒子未婚，一個人住在台中，只知道小兒子從事藝品買賣。

潘父說，小兒子年輕時誤入歧途，但最近有感覺他力圖改變，不但個性變好，也較常回彰化老家與他們吃飯，會帶好吃的食物回來探望。潘母說，小兒子在本週二曾回家一趟，向她拿了2萬元，只說是「有需要」，她猜想可能是做生意需要，沒多問原因，但前晚夢到小兒子出事，心中就相當擔心，沒想到竟然一夢成真。潘家二老昨由大兒子陪同北上新竹認屍，潘母痛哭失聲。

才想學習怎樣更好 不料又起歹念打劫

鄰居說，很少看到潘健源回家，每次看到他回來時都是開賓士等高級車，猜想應該是在外面過得不錯，認為可能是生活開銷大，需要用錢才鋌而走險。

潘健源臉書上貼滿運動健身照，還劈腿秀出「軟Q」身段，以及還曾完成24公里路跑活動等，顯然熱愛運動，10月下旬在臉書上寫下：「想沉澱一下…冷靜回想過去的時間，做過的事…從不如意的事中，如果從中能學習到怎樣做的更好、更完美，那也不是一件壞事…」，未料近月後卻鑄下大錯。