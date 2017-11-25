合庫遭槍殺陽光男 下月要當新郎官

2017-11-25

〔記者黃美珠、彭健禮／綜合報導〕不幸遭槍擊身亡的新竹市合作金庫行員賴偉達，是苗栗縣頭屋鄉人，是家中獨子，原定下個月再婚，未婚妻與82歲老母接獲噩耗趕赴新竹，家中僅剩87歲老父，因賴父年事高、重聽，親友都不敢告訴他噩耗；住隔壁的伯母聽聞姪子死訊，含淚肯定他是優秀孝順的好孩子，對父母的照顧不因工作而馬虎。

單親爸 三代同堂

賴的伯母說，賴偉達有4個姊姊、1個妹妹，姊妹都已出嫁，賴是排行老五的獨子，之前有過一段婚姻，育有1個就讀高商1年級的女兒，祖孫三代同住。賴離婚後透過友人介紹，結識現任女友，原定下月就要結婚，女友接獲消息，與賴的老母哭得肝腸寸斷。

幸福第二春 夢碎

合庫副總戴燈山說，賴偉達是合庫服務近27年的資深同仁，跟同事相處和睦，做事盡心負責，身為單親爸爸，獨力撫養16歲獨生女，每天還要回苗栗老家煮飯奉養雙親，所以合庫特別安排讓他在竹塹分行服務，靠近新竹火車站，方便他通勤。

街坊也說，賴生活單純、個性溫和，因為通勤，每天早早出門，晚上8、9點回家。合庫同事說，賴的個性陽光且幽默，對感情和婚姻很低調。

伯母嘆，發生這種不幸，不僅要瞞著賴父，昨天也還未告訴賴男就讀高商的女兒，「真怕兩人受不了打擊」，說著說著頻頻拭淚。