差13天退休 前警所長涉貪收押 500萬退休金飛了

2017-11-24

〔記者蔡清華、黃佳琳／高雄報導〕差13天就能退休的高雄市旗山警分局嶺口派出所前所長徐洪貴，今年7月被控向轄區廟宇募得5萬元及1台價值1萬0900元的歌林液晶電視後A走，不僅遭撤職，橋頭檢方搜索辦公室及住所，昨凌晨將他依違反貪汙治罪條例向法院聲押獲准。

A走5萬及一台電視

據了解，徐被調查後分局安排到內勤，徐立即申請退休，原定下月5日退休，但慢了一步。同僚說，為了區區幾萬元，不但每月6萬5千元的月退金（一次領約4、5百萬元）泡湯，未來還得面臨牢獄之災，真是得不償失。

檢方調查，徐洪貴2015年間擔任嶺口派出所所長，當年以購買警用機車及派出所備勤室添購電視機等名義，向轄區廟宇募得5萬元及1台電視，但未拿來購買警用機車，電視機也沒安裝在備勤室，全留供私用。今年7月間遭檢舉，高市警局及旗山警分局內部調查後，徐才將募得款項捐出。

雖汙走的款項不多，但檢察官陳俊宏認定他涉嫌的是最輕本刑5年以上的貪汙治罪條例「利用職務上機會詐取財物」重罪，且罪嫌重大及有勾串證人之虞，向法院聲請經裁定羈押禁見獲准。

檢方指出，警務人員依公益勸募條例規定辦理勸募，須基於公益目的，原則上外界主動捐贈才能接受，且募得財物要開立收據、函報備查及依指定之用途使用。