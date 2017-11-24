中和大火／火場2層樓隔28房 包租婆月賺17萬

2017-11-24

4坪大套房 「根本蝸居」

〔記者陳薏云、徐聖倫、陳慰慈／新北報導〕56歲女房東連秋香兩年前，以4000多萬元買下新北市中和區興南路二段63號2至5樓以及65號4至5樓，一共隔出42間房間，其中39間已出租，若以平均每間月租金4500元估算，每月租金達17萬餘元，全租出去每年進帳可達220多萬元。

據警方了解，連女在土城區金城路、永和區竹林路還有出租套房，可說是富有包租婆。

56歲女 兩年前4千萬購入

此次遭祝融的4、5樓皆打通各83坪，各隔成14間，每間配有獨立衛浴，扣掉公共空間，每間約4至5坪。曾進入過該房的人說：「一個衣櫃加一張單人床，還要塞衛浴設備，幾乎沒有走路的地方，與蝸居無異。」此外，隔間全使用易燃材質，一起火就燒到不可收拾，「根本是在賺黑心錢！」

連女向警方供稱，房子買來時就已打通且是木造隔間，她原想改建，但一樓屋主不願意而受阻，只好續租，不過她跟檢方說，未來打算與建商合建都市更新，所以未改變原本格局。連女說，每間套房收租4千到6千不等，大多自己收租，有時兒子幫忙；警方詢後將她依業務過失致死、公共危險罪送辦，檢方諭令5萬元交保。

據了解，連女與丈夫在新北市土城區延和路開設香舖，經營20幾年，平日未收租時與丈夫一起顧店。