中和大火／省錢孝親 警住違建枉送命

2017-11-24

才勸兒搬家…母淚崩

〔記者彭健禮、邱俊福、徐聖倫、王宣晴／綜合報導〕台北市信義警分局吳興街派出所警員王志偉，前天命喪火窟，年邁雙親從苗栗連夜北上，泣不成聲，王父癱在沙發老淚縱橫喊「老天不公平！」王母頻說「他很乖、怎麼可能」、「怎麼會跑不出來」。王母說，前一天才跟兒子通電話，勸他搬到比較安全的地方，沒想到隔天就出事。

每月皆會返中部省親

王的友人說，王員非常孝順，薪水幾乎都拿回老家給媽媽貼補家用，自己生活簡單，每月僅留數千元供自己使用，由於單身，所以承租興南路二段便宜的雅房。

友人說，王員在該處住了10幾年，上禮拜才跟他喝酒聊是非，「前天下班回家洗澡後就接到電話，不敢相信他就這麼走了。」

苗栗市新苗里長孫張秀嫦與王家是鄰居，孫張秀嫦表示，王志偉雖長年在外地服務，但平均2、3個禮拜會回家探望爸媽，侍奉雙親真的很孝順。她之前問王：「怎麼不會想回家鄉服務？」王男總是說「在台北習慣了！」

薪水幾乎全寄給媽媽

42歲未婚的王志偉是苗栗客家人，他是老大、下有弟妹，警專12期畢業後曾在新北市警局服務，93年轉到北市警局信義分局服務至今。王父為工人退休，母親做美髮，王母日前身體不適還一度住院，現在美髮也只服務熟客，弟妹與雙親同住苗栗市新苗里老家。

昨天下午王母、胞弟前往火場現場招魂，王母沿路掩面哭泣，不時需要旁人攙扶。