女鬧婚宴自稱黨工 時力︰她非黨員

2017-11-23

〔記者謝武雄／桃園報導〕柯姓網友在臉書「爆料公社」爆料1名婦人闖入別人的婚宴會場想白吃白喝，被抓包還爆粗口、摔杯子，最後離開時還不忘帶走婚宴氣球與喜餅，行為令人傻眼。網友肉搜發現該名吳小姐自稱是時代力量黨主席黃國昌的助理兼鐵粉，還聲稱將代表時力參選桃園市議員；時力桃園黨部副執行長劉祐龍撇清說，吳小姐未在黨部任何部門工作，目前申請入黨中、但未審核通過。

吳小姐透過臉書PO文堅稱是參加「姑姑的喜宴」，因為不滿服務人員態度才會失控；她並說，自己是黃國昌的私人助理、時力全球總召，臉書才會以時力桃園黨部為背景，時力桃園黨部的說法是抹黑她。

網友將吳女闖入婚宴會場的影片PO上YouTube，只見她被抓包後，開始對女主持人飆髒話：「不要拉我啦！╳你媽的，給我去！」一陣吼鬧後，吳女聽到飯店人員說要報警處理，當下惱羞成怒，朝男服務員潑果汁、摔杯子，然後不忘抓起椅子上的氣球與喜餅，一邊罵髒話一邊閃人，讓全場參加婚宴的親友全都傻眼。

申請入黨但未通過

對於吳女自稱是時代力量黨員，劉祐龍說，吳小姐雖然遞送入黨申請書，但未通過審核；他並說，吳小姐並非時力員工，但她在社群網站自稱黨團員工，還在臉書上自稱是時力推薦的桃園市議員候選人，這些都對黨部造成很大困擾，經同仁多次勸阻無效，黨部對她也很頭痛。

時力桃園黨部昨天一早也透過臉書澄清：「吳小姐未在時力任何部門工作，桃園黨部為開放空間，只要是開放時間都歡迎大家來坐坐。」但吳小姐隨即留言聲稱：「本人直屬時力立院黨主席助理。」讓許多網友看了直呼無言，連「苦主」婚禮新娘的哥哥也不爽留言說：「我管妳是不是，妳來鬧我妹的婚禮是什麼意思？」要吳女說清楚。