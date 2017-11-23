撞進金春發麵店 駕駛是殺警案共犯

2017-11-23

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市南港區知名牛肉店餐廳「金春發」，遭轎車撞破大門、衝進店內，肇事駕駛倉皇逃離現場，北市警南港分局交通分隊經漏夜調閱監視影像清查，昨天約談郝姓車主說明後，鎖定曾涉及夜店殺警案的共犯徐雲漢應是肇逃的駕駛，將約談他到案進一步確認，釐清肇事責任。

警方調查，去年4月間，25歲徐男跟夜店殺警案的苟桓銘、廖嘉俊等其他共犯到台北市南港區一間汽車旅館KTV開包廂唱歌尋歡，跟另一包廂客人起口角，結果徐男這一方的人員欲持刀砍殺對方時，砍錯人，該案徐男被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方予10萬元交保。

車主供出徐男 警將約談

士林地院日前依傷害罪判處徐男有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，因此警方不排除徐男可能是深怕先前的案底才趕緊逃離現場。

目前這起肇逃案，警方連夜調閱監視影像後，初步研判可能是汽車轉彎車速過快肇事，且為無人傷亡的肇事逃逸，僅能依道路交通管理處罰條例以行政罰處1000~3000元，吊扣駕照1~3個月，而店家則可提出民事訴訟，追究損害營業、毀損等賠償。

警方說，案發後經鎖定有地緣關係的毒品治安人口徐男清查，昨天約談車主到案，郝姓車主表示車子借給友人的友人駕駛，並指認應是徐男，但經打電話希望聯繫徐男進一步確認，但無法聯繫上，故將逕行發文約談到案說明。