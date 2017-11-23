小白球飛130公尺 球友被K腦震盪

2017-11-23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃男到台中高爾夫球場打球，沒有1桿進洞，反而擊中130公尺外中部某醫療集團林姓董事長的左額頭，導致腦震盪等傷害，黃男宣稱桿弟目視前方無人，告知他可以擊球，他擊出後，球卻偏向右方，他自認沒有過失，不過，台中地檢署認為他應注意風勢，卻沒有修正擊球方向，昨天依過失傷害罪嫌起訴。

被告︰前方無人才揮桿

林姓董事長也一併控告台中高爾夫球場，但檢方認為該球場領有政府執照，球道之間也種植樹木阻隔，查無安全上疏失而予不起訴處分；對此意外，林董事長昨天說，他的傷勢逐漸恢復，現已由司法處理，相關情節不想再談；從事電子業的黃男（38歲）昨天說，他不方便談論案情。

起訴書指出，黃男今年2月18日下午3時30分，到位於台中市大雅區的台中高爾夫球場打球，他在西區第5洞的發球台擊球，當時風勢很大，風向約為北風或西北風，他擊球後，小白球卻往西區第1洞方向飛行，擊中130公尺（約142碼）正徒步走向西區第1洞果嶺的林董事長左額頭。

林董事長頭部外傷併皮下血腫與腦震盪，他相當生氣，委託律師控告黃男，檢方偵查時，黃男的桿弟說，當時風勢強，他建議黃男儘量往左方擊球，黃男也承認說，當時桿弟目視前方無人，告訴他可以擊球，也建議他儘量偏左擊球，但他擊球後，小白球飛行方向卻偏右，他自認沒有疏失。

受害人是醫院董座 拒和解

台中地檢署認為，黃男打球時應該要注意自己的擊球能力，確認附近無人在擊球的落點範圍，且當時風勢頗強，必須依風勢修正擊球方向，避免小白球誤擊他人，卻疏忽沒有注意，貿然擊球誤傷他人，昨天依過失傷害罪嫌起訴，可處6個月以下徒刑、拘役或500元以下罰金。

打球未注意風勢被起訴

台中高爾夫球場說，球場為每名球友投保意外險，採實支實付理賠，但林董事長沒有提出醫療收據，保險公司無法辦理理賠事宜，黃男當時打出高飛球，受風勢影響而偏離。

意外發生時黃男很有誠意處理，立即飛奔至西區第1洞，協助桿弟把倒地的林董事長送醫，還跑到辦公室要1個紅包袋，想給林董事長慰問金被拒，之後，球場派員陪同黃男到醫院探望，林董事長情緒仍未平息，透過公關人員轉達不願和解、打算興訟之意。