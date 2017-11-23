台南母子燒炭亡 7歲兒輟學9個月

2017-11-23

〔記者黃文瑜／台南報導〕從事網拍的39歲蔡女，5個月前帶讀小二的7歲幼子到台南租屋，房客昨發現蔡女住處傳出異味，警消進入發現母子在屋內燒炭自殺，警方根據遺體發黑腫脹，研判已死亡多日，現場沒有破壞和打鬥痕跡，也沒發現遺書，由於屋內有抗憂鬱症等不明藥丸，案發原因警方釐清中。

警方調查，蔡女是單親媽媽，設籍台南永康，今年7月起，承租台南市永康區中山南路一棟透天厝的分租套房，昨午接獲房東報案，稱蔡女的屋內有異味，警消入屋發現，蔡女與7歲幼子陳屍浴室，母子倆都穿著外出服裝，遺體發黑腫脹，幾乎無法辨識，旁邊有紅黑色的液體及炭盆。

蔡女承租的套房約5坪大，警方依房內各式收納盒研判，蔡女應從事網拍，警方在房內發現鎮定劑、抗憂鬱症等不明藥丸，及一張本月14日買炭盆的發票。同時在浴室門外發現3顆安眠藥的鋁箔包，懷疑可能服用安眠藥後再燒炭。

蔡小弟讀小二，但從今年2月開始，就一直沒有到校上課通報為中輟，教育局也很難掌握蔡女行蹤，好不容易今年10月找到蔡女住處，約家訪卻一再被爽約。房東向警方表示，蔡女租屋5個月來有按時繳房租，平時鮮少與人互動。

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