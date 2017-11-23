借提開庭突抓狂 空手打趴4法警

2017-11-23

女法警被扯髮撞地 腦震盪

〔記者謝君臨／台北報導〕30多歲在押竊嫌陳俊仲涉及車牌失竊案，台北地檢署檢察官昨提訊他出庭，他突然情緒激動，用頭狂撞電腦螢幕，訊後被法警帶進拘留室等候還押，又不斷謾罵，作勢要拉監視器電線繞頸輕生，法警制止竟出手攻擊，其中頭部開過刀的朱姓女法警，遭陳猛力拉扯頭髮撞地，有輕微腦震盪現象，另有3員受傷，陳嫌最後被法警持警棍合力制伏；北檢昨指出，陳嫌涉犯妨害公務、傷害、毀損等罪嫌，已分案偵辦。

說不清為何大鬧 罪加一條

據悉，陳嫌前科累累，在台北地檢署轄內就至少涉犯6起竊盜、搶奪案件，先前幾次出庭應訊的反應正常，沒想到昨天上午11時許，檢察官提訊他出庭釐清一件車牌失竊案件時，他突然情緒激動，不僅用頭狂撞電腦螢幕，訊後被法警帶進拘留室等候還押時，又不斷大聲叫囂、謾罵，最後甚至還作勢要拉監視器電線繞頸輕生。

詹男、戴男、朱女3名法警見狀，急忙上前壓制，吳姓女副法警長聽聞吵雜聲下樓支援，混亂中戴員遭陳嫌抓傷臉部，鮮血直流，詹員手部也被抓破皮，吳姓女副法警長衣服鈕釦被扯落，綁著馬尾的朱員則被抓住頭髮拉扯約1分鐘，額頭撞到地面，她的頭部曾開過刀，案發後被送醫治療，初步檢查有輕微腦震盪現象，醫護人員緊急處理後返家休息。

案發後，北檢主任檢察官林黛利與蕭姓法警長前往醫院探視朱員傷勢，北檢也立即分案，以妨害公務等現行犯偵辦，並強調將加強法警戒護人犯的安全；據悉，內勤檢察官訊問時，陳嫌也說不清楚為何突然抓狂、施暴，訊後暫還押台北看守所。