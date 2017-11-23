交代老公買威力彩 中12億「全家翻身」

2017-11-23

〔記者吳佳蓉／台北報導〕台灣彩券公司總經理黃志宜昨表示，今年8月31日在彰化市開出的12.37億元威力彩頭獎，中獎人為年約5、60歲的女子，日前已在家人陪同下前來領獎，她開心表示，感謝公益彩券讓他們一家人有翻身機會，送子女出國讀書不再只是夢想。

黃志宜指出，威力彩頭獎12.37億元，扣稅實領9.9億元，中獎人是O型獅子座，生肖屬馬，已婚，與老公在不同民營公司上班，一子一女就讀大學。

中獎人中等身材，柳眉大眼，雙眼皮小嘴，薄唇，皮膚白皙。中獎人表示，已有10年購買彩券習慣，平均每週2、3次，每次買200到500元，多為電腦選號，通常是下班後在住家附近購買，這次想說換個地方試試看，在公司附近買一張，也交代先生在他公司附近買一張，結果先生買的那張對中頭獎。

黃志宜指出，中獎人是在開獎2天後的午休，無意間看報紙發現中獎，馬上打電話給先生，先生還問她：「確定嗎？你確定不是在做白日夢嗎？」中獎人得知中獎後想立刻回家，但還是隱藏興奮心情繼續上班。

中獎人想告訴彩迷的一句話是：「 量入為出，有買有機會。」

黃志宜說明，中獎人規劃買兩間房，一間自住、一間出租，並購買終身險、儲蓄險，為子女教育基金及夫妻兩人退休做規劃，並規劃環遊世界。中獎人也捐出4000萬元做公益，其中2000萬元給兒童癌症基金會等23個慈善單位，2000萬捐給中國信託慈善基金會，並包給彩券行168萬8888元大紅包。