少年打2份工攤家計 騎機車趕上班撞死神

2017-11-23

父亡 祖父母拉拔長大

〔記者陳建志／台中報導〕台中16歲陳姓高中生從小由阿公阿嬤拉拔長大，他為減輕家裡負擔，每天放學後會到物流公司、加油站打工賺錢，前天傍晚他騎機車趕往上班途中，在路口與林男駕駛的汽車相撞，陳少當場沒了呼吸心跳，送醫不治，林男昨被依過失致死送辦。

校方表示，陳少在校表現不錯，是很懂事的小孩，平時也一再宣導不要無照騎車，對於發生這樣的事很遺憾，同學昨得知都很難過，學校已由輔導室進行集體輔導，同學昨也主動摺紙鶴、星星送到陳少家表達不捨，將全力協助家屬處理後事。

警方調查，陳姓少年前天傍晚從烏日區中山路二段，由大肚往烏日方向行駛，行經該路口時，與61歲林男駕駛，準備由中山路二段左轉公園路的汽車相撞，陳少撞車後倒地，林男無恙，林男汽車副駕駛座車門，及右後側車門有明顯撞擊凹陷痕跡。

台中市消防局前天傍晚5點50分左右接獲報案，救護人員趕到時，發現陳姓少年倒在地上沒有呼吸心跳，立即替他進行CPR急救並送醫，但院方急救後仍不治。警方表示，中山路二段和公園路口為閃光號誌路口，肇事責任待進一步釐清。

「很懂事」師長不捨

據了解，陳少目前就讀高二，父親過世後，從小由阿公阿嬤拉拔長大，目前跟阿公、阿嬤、姑姑同住，陳少為減輕家裡負擔，下課和假日會到物流公司、加油站打工賺錢，前天傍晚下課回家後，從家裡出門準備前往打工地點上班，途中卻發生憾事。